Берлин, , 08:16 — REGNUM Глава Социальной ассоциации ФРГ (SoVD) Адольф Бауэр предупредил о возможных фатальных последствиях, которые ожидают Германию в случае резкого отказа от нефти и газа из РФ. Об этом 23 апреля пишет Neue Osnabrücker Zeitung.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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ФРГ сможет отказаться от энергоснабжения со стороны РФ в том лишь случае, если сможет исключить любую возможность перебоев на своей стороне, отметил он.

«Также невероятно растут не только цены на энергию, но и … цены на продукты. Если так будет продолжаться, бедное население … пострадает сверх всякой меры», — добавил он.

Ранее против полного отказа от газа и нефти из РФ выступали Австрия, Венгрия, при этом Франция и Польша поддерживают отказ от них.