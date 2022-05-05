Москва, 5 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Объединение вокруг президента России в условиях санкций Запада поддерживают 81% жителей России. 12% считают, что в объединении нет необходимости. Затруднились ответить 7%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ,

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению 89%, Россия должна жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада (89%). Лишь 3% полагают, что нашей стране нужно жить по правилам западных стран в ущерб собственным правилам.

Испытывают гордость за Россию 50% опрошенных, любовь к стране — 43%, веру в Россию — 38%, надежду - 29%. Среди негативных эмоций 23% назвали тревогу за страну, 5% - разочарование в России, безразличие – 1%.

Опрос по телефону проведен 19, 20 и 28 апреля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств.

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