Москва, , 13:03 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, теперь с попавшими под санкции РФ физическими и юридическими лицами нельзя будет торговать.

Также станет запрещено вывозить продукты и ресурсыс территории РФ в пользу тех, кто находится в санкционном списке.