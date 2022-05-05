Москва, 5 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Создать на базе ушедших торговых сетей социальную торговую сеть предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Нашим крупнейшим торговым компаниям сейчас выгодно по дешевке купить активы иностранцев и занять их место. Разумеется, эта операция проворачивается под самым благовидным предлогом — сохранения рабочих мест. Но это можно сделать и другим способом — национализировать собственность «беглецов» и создать на этой базе государственную социальную торговую сеть», — заявил Миронов.

Такая государственная сеть, развиваясь, будет влиять на весь торговый рынок, способствуя снижению инфляции, рассуждает парламентарий.

«К сожалению, чиновники мыслят по старым лекалам, они сейчас предлагают привычный путь монополизации, которая как раз ведет к подорожанию товаров на полках магазинов. А надо использовать ситуацию для нестандартных и эффективных решений», — отметил лидер СРЗП.

В связи с уходом ряда иностранных игроков Минпромторг России предложил до января 2023 года отменить ограничение максимальной доли в 25% для торговых сетей на рынке одного региона.

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