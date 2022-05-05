Токио, 5 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Японии задумались о создании группировки из десятков беспилотников, которые будут постоянно находиться в воздухе и оперативно засекать появление гиперзвуковых ракет потенциального противника с целью их последующего перехвата. В настоящее время соответствующий проект изучает министерство обороны страны. Об этом сообщает SankeiBiz.

Egov-buryatia.ru Беспилотник

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Необходимость в такой группировки объясняется тем, что при нынешней системе противоракетной обороны (ПРО) трудно справиться с отслеживанием гиперзвукового оружия. Министерство обороны планирует запросить 1 млрд иен в рамках госбюджета на 2022 год на проработку этой программы.

В соответствии с рассматриваемым планом будет сформирована команда из нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов, способных летать в течение длительного периода времени в таких районах, как Японское и Восточно-Китайское моря. Беспилотники, оснащённые небольшим инфракрасным датчиком, будут управляться с земли и передавать на землю данные с малой высоты.

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Предполагается, что эта группировка будет действовать в координации с американской группировкой из тысячи малых спутников слежения за гиперзвуковыми системами. Её предполагается развернуть на низких орбитах от 300 до 1000 км.