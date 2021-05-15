Токио, , 07:05 — REGNUM Два разведывательных высотных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-4C Triton ВВС США впервые будут размещены на территории Японии. Об этом 15 мая сообщает агентство Kyodo.

По его данным, эти БПЛА в течение пяти месяцев будут совершать разведывательные полёты с базы американских ВВС Мисава, расположенной на севере острова Хонсю.

Отмечается, что минобороны Японии рассчитывает с их помощью значительно повысить эффективность наблюдения за растущей активностью соседних государств на море. Прежде всего — в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, принадлежность которых Японии оспаривает Китай.

Напомним, что MQ-4C Triton ВВС способны находиться в воздухе до 30 часов, преодолевая расстояние до 15 тыс. километров. Высота их полёта достигает 17 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, бомбардировщики ВВС США, а также истребители и бомбардировщики японских воздушных Сил самообороны приняли участие в совместных учениях в районе Японского и Восточно-Китайского морей.

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