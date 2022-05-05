Москва, 5 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Центральный банк России выпустил в обращение с 4 мая памятные серебряные монеты в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

На монете номиналом 3 рубля «Орден «Победа» серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» изображен орден «Победа» на фоне Кремля и праздничного салюта. Тираж монеты — 3000 штук.

На монете номиналом 2 рубля «Амет-Хан Султан» серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» изображён портрет дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана и медаль «Золотая Звезда» на фоне силуэтов летящих самолётов. Тираж монеты — 3000 штук.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 29 апреля выпускает в обращение серебряные и золотые памятные монеты «350-летие со дня рождения Петра I».

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