Москва, , 08:57 — REGNUM Центральный банк России с 29 апреля выпускает в обращение серебряные и золотые памятные монеты «350-летие со дня рождения Петра I» из серии «Исторические события», сообщается на сайте регулятора.

Поль Деларош. Пётр I Алексеевич

В обращение в России выйдут серебряная монета номиналом 3 рубля (тираж — 5 тыс. штук) серебряная монета номиналом 100 рублей (0,1 тыс. штук) и золотая монета номиналом 10 тысяч рублей (0,05 тыс. штук).

На серебряной монете номиналом 3 рубля изображён Пётр I в профиль на фоне Петропавловской крепости и кораблей, идущих по Неве. На серебряной монете номиналом 100 рублей — Пётр I верхом на коне и ангел, венчающий его венком победителя, на фоне сражения.

На золотой монете номиналом 10 тыс. рублей изображён Пётр I с императорскими регалиями, и ангелами, поддерживающими корону, на фоне карты Российской империи и стелы с аллегориями империи.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ выпустил в обращение памятную монету, посвященную 100-летию со дня образования Якутской АССР.

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