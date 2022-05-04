Москва, 4 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Чисто технически отказаться от российской нефти Европе невероятно сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Siberia.transneft.ru Нефтепровод

«И дело даже не в том, что страны ОПЕК+ не спешат наращивать добычу, но и в логистике. Значительная часть нефти из России поставляется по трубопроводам, эти коммуникации подходят к нефтебазам, НПЗ, центрам перевалки.

Заполнить эти трубы какой-то другой нефтью не получится. Следовательно, придется увеличивать перевалку нефти с танкеров, но для этого требуется время и дополнительные расходы на строительство дополнительных мощностей.

Самим потребителям также придется тратиться на строительство новой инфраструктуры.

Кроме того, многие НПЗ в Европе изначально проектировались и строились именно для работы с «тяжелой» российской нефтью и их переоборудование также потребует времени и денег, при том, что остановка самих заводов для реконструкции приведет к убыткам и дефициту нефтепродуктов.

Например, американские заводы, специализированные для переработки тяжелой венесуэльской нефти, так до сих пор и не перешли на легкую нефть, заместив поставки из Венесуэлы на российские, а теперь, в свете санкций, вновь пытаются получить нефть из Венесуэлы или Ирана.

Так что, скорее, всего, отказ от российской нефти будет чисто формальным. Просто на рынке увеличится доля так называемой «латвийской смеси», то есть нефти из России, смешанной с нефтью из других источников в пропорции 49/51.

Причем подобное смешивание, вероятно, будет проводиться неоднократно на разных этапах, то есть доля российской нефти будет значительно больше половины», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, шестой по счёту пакет санкций в отношении России предполагает отказ странами Евросоюза от импорта Российской нефти в течение шести месяцев — до конца 2022 года.

Читайте также: Новый пакет санкций включил отказ от импорта российской нефти до конца года