Брюссель, , 02:31 — REGNUM Новый, уже шестой по счёту пакет санкций в отношении России предполагает отказ странами Евросоюза от импорта Российской нефти в течение шести месяцев. Об этом 3 мая сообщила газета The Wall Street Journal.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников издания, обсуждение новых санкционных мер запланировано представителями 27 стран на 4 мая, а окончательное решение может быть принято до конца текущей недели. Главным элементом нового пакета санкционных мер является предложение об остановке странами ЕС импорта российской нефти в течение шести месяцев. Таким образом, полный отказ от закупок нефтепродуктов из России должен произойти до конца текущего года.

Исключение будет сделано для двух стран Евросоюза, Венгрии и Словакии. Так как экономика этих стран больше, чем у других зависит от импорта российской нефти, то им будет дано 20 месяцев на прекращение нефтяных поставок. При этом на такую же льготу претендуют ещё как минимум две страны: Чехия и Болгария.

Для принятия нового пакета санкций потребуется единогласное голосование всех стран, входящих в Европейский союз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, шестой пакет санкций ЕС против России, вероятнее всего, будет включать ограничения на импорт нефти, отключение новых банков от SWIFT, а также новые рестрикции для причастных к дезинформации.

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