Афины , 4 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Проблемы современного мира может разрешить только неукоснительное соблюдение международного права. Такое мнение высказал министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 4 мая в Афинах на саммите Процесса сотрудничества стран Юго-Восточной Европы.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

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«Ошибочно думать, что санкции против России могут привести к миру на Украине», — процитировало слова Вулина агентство «Танюг».

По мнению главы МВД Сербии, корень всех проблем современного мира нужно искать в нарушении международного права.

«Убийство международного права началось с попытки убийства Югославии в ходе агрессии НАТО в 1999 году», — отметил Вулин.

Напомним, что Александр Вулин ранее неоднократно выступал против присоединения Сербии к антироссийским санкциям.