Москва, 4 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Законопроект о том, чтобы считать размер минимального оклада в размере утвержденного минимального размера оплаты труда (МРОТ) без учёта имеющихся дополнительных выплат, внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Даже в постановлении Конституционного суда от 2017 года говорилось о недопустимости включения в состав учета минимальной заработной платы дополнительных выплат, но проблема до сих пор не решена. В связи с этим депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают принять поправки в Трудовой кодекс и установить минимальный оклад в размере одного МРОТ без учёта премий и выплат», — сообщил Миронов.

В Трудовом кодексе есть норма, согласно которой месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда. На сегодняшний день это 13 890 рублей в месяц.

Однако сейчас в этот МРОТ работодатель может включать базовый оклад и самые разные выплаты, среди них надбавки за труд в зависимости от квалификации сотрудника, стимулирующие премии, доплаты и вознаграждения, в том числе за работу в особых условиях, отметил парламентарий.

«По своей сути такая лазейка позволяет работодателям по факту начислять сотрудникам зарплату меньше утвержденного минимального размера оплаты труда. Люди оказываются в очень уязвимом положении: по воле руководства они в общей сумме начислений лишаются дополнительных выплат, и именно по этой причине на сегодняшний день зарплату меньше МРОТ получают около 700 тыс. российских граждан. Считаю, что для России это абсолютно недопустимо», — подчеркнул он.

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