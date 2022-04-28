Москва, , 08:24 — REGNUM В России обсуждается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Госдуме, МРОТ планируется увеличить на 9%. На столько же хотят проиндексировать и прожиточный минимум.

При этом профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассматривает диапазон от 8% до 10%.

Напомним, на сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум по России — 12 654 рубля. При повышении на 9% они составят всего 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта президент России Владимир Путин заявил о планах повысить в России МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников. Глава государства указал, что по доходам жителей России «серьёзно бьёт рост цен» и пообещал в ближайшее время принять решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Президент поручил правительству «рассчитать точные параметры такого повышения».

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