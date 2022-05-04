Берлин, , 13:07 — REGNUM В марте 2022 года экспорт из Германии снизился на 3,3% по сравнению с февралём 2022 года. При этом значительнее всего снижение произошло в объёмах поставок в Россию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Федеральное статистическое управление (Destatis) Германии.

Флаг Германии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Экспорт в РФ в марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года сократился на 62,3%, до 0,9 млрд евро, в результате санкций, введённых против России из-за конфликта на Украине, дальнейших мер по ограничению экспорта и несанкционированного поведения участников рынка по сравнению», — говорится в сообщении управления.

Также отмечается, что за указанный период импорт из России в ФРГ снизился на 2,4%, до 3,6 млрд евро.

Большая часть экспорта из Германии в марте текущего года пришлась на Соединённые Штаты. Объем экспорта в США увеличился на 3,2% и достиг 11,5 млрд евро. Экспорт в Китайскую Народную Республику сократился на 4,3%, до 9,1 миллиарда евро, а экспорт в Великобританию — на 3,9%, до 5,5 миллиарда евро.

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Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации России, направленной на защиту республик Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, целый ряд иностранных компаний заявили об уходе из РФ. в частности, это Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H& M и десятки других фирм.