Нижний Новгород, , 21:09 — REGNUM О возможных последствиях для России после завершения специальной военной операции на Украине рассказал депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко. Свой пост он разместил в сети Facebook 4 марта.

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Депутат написал, что нужно «ждать мира и дай Бог, чтобы все скоро закончилось. Люди отойдут от шока и начнется обычная жизнь».

«Впереди нас ждут интересные времена. Отовсюду мы слышим, как западные компании заявляют об уходе с российского рынка. Заявляют и рыдают. Их вынуждают, понятно. С такого прибыльного рынка уйти… Надо быть идиотом. Итак, у нас есть немного времени, чтобы сделать по настоящему импортозамещение в стране. Ведь санкции закончатся и они ринутся обратно», — считает он.

Пономаренко подчеркнул, что нынешняя ситуация открывает «окно возможностей» для российского производителя.

«Гаражные предприниматели, думайте и пользуйтесь. Так ведь и создавался когда-то Apple. Государству необходимо дать максимальные возможности для развития предпринимательской мысли в стране. Льготы, преференции, заказы. Скоро появится огромный запрос на производственников!».