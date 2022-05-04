Москва, 4 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») направила письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с просьбой рассмотреть вопрос о снижении пороговых значений по критериям отнесения организаций АПК к системообразующим предприятиям, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

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"Я обратилась к Белоусову с просьбой рассмотреть вопрос о снижении пороговых значений по критериям отнесения организаций АПК к системообразующим предприятиям и о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на указанные цели», — сказала Школкина.

Она обратила внимание на то, что в условиях беспрецедентных экономических санкций и транспортной блокады России правительством был оперативно принят целый ряд мер по поддержке важнейших отраслей экономики, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и сохранить российские предприятия.

Одной из таких эффективных государственных мер является поддержка системообразующих предприятий, в том числе в агропромышленном комплексе, позволяющая получить финансовые ресурсы по льготным ставкам, отметила депутат Госдумы.

Однако, критерии отнесения организаций АПК к системообразующим предприятиям, утверждённые протоколом заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, являются для большинства сельскохозяйственных предприятий слишком высокими, что делает эту меру поддержки для них недоступной, констатировала Школкина.

«Так, из 11 заявленных предприятий по Тульской области, 12 предприятий по Ярославской области, 47 предприятий по Саратовской области в реестр системообразующих не вошло ни одно предприятие. Аналогичная ситуация и по другим субъектам РФ», — привела данные парламентарий.

Предприятия АПК имеют стратегическое значение для конкретного региона, влияющие на развитие его экономического потенциала, занятость и доходность населения, поддержку стабильности на продовольственном рынке, как отдельного субъекта, так и страны в целом, подчеркнула она.