Москва, , 11:42 — REGNUM В Московской области с 18 апреля приступили к обработке парковых территорий от клещей. Противоклещевые мероприятия будут проведены в 119 парках, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

Клещ Catkin

Всего в регионе от клещей будет обработано 91 095,55 га парков и зон отдыха. По данным на начло мая, обработку против клещей провели на 45 427,94 га.

Работы по обработке парковых зон в Подмосковье планируется завершить до конца мая. Специалисты рекомендуют жителям Московской области на время обработки ограничить свои прогулки по паркам.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала весны в больницы Приморья с жалобами на укус клеща обратились уже 545 человек.

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