Владивосток, , 05:51 — REGNUM С начала весны в больницы Приморья с жалобами на укус клеща обратились уже 545 человек, в том числе 169 детей. Случаи зафиксированы в 26 муниципалитетах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Клещ

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По информации Роспотребнадзора, больше всего укусов клещей выявлено во Владивостоке. Также обращения часто фиксировались в Уссурийске, Артеме, Находке и Спасске-Дальнем.

«Количество пострадавших от укусов клещей на 36,8% выше уровня среднего многолетнего показателя и на 24,8% выше, чем за аналогичный период 2021 года», — пояснили специалисты.

В ведомстве также добавили, что за текущий период случаи заболеваний или подозрений на заболевание клещевого вирусного энцефалита среди жителей края не зарегистрированы. Но зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Владивостока.

В апреле и мае клещи наиболее активны. Медики рекомендуют обрабатывать одежду перед выходом в очаг, а лучше воздержаться в этот период от посещения лесов.

«После присасывания клеща бывает молниеносная реакция, в течение суток появляются симптомы – повышенная температура, озноб, слабость, непрекращающаяся рвота. Бывают случаи, когда симптоматика появляется в течение месяца после укуса. Надо помнить, что самый плохой исход присасывания энцефалитного клеща – это глубокая инвалидизация либо летальный исход. И такие случаи в Приморье регистрируются», — прокомментировал врач-невролог краевой клинической больницы №1 Владимир Нижельский.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения Пензенской области обратился 91 пострадавший, из них 25 детей в возрасте до 14 лет. За неделю от клещей пострадали 66 человек, в том числе 19 несовершеннолетних.