Москва, 4 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В России в I квартале 2022 года зафиксировано снижение объёма заготовки древесины на 2,4%, до 68,9 млн кубометров, передаёт РБК со ссылкой на пресс-службу «Рослесинфорга».

Khabkrai.ru Заготовка древесины в Хабаровском крае

По данным ведомства, основные причины снижения объема заготовки древесины — запрет экспорта из России необработанной древесины с начала 2022 года и древесного сырья для фанеры.

Наиболее сильный спад зафиксирован в Ленинградской области — на 34% и в Иркутской области — на 11,5%.

За последние пять лет снижение вырубки наблюдалось в I квартале 2019 года. В 2021 году в России было заготовлено 224,945 млн кубометров древесины, это на 3,7% выше показателя 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за гол объём незаконно заготовленной древесины в Красноярском крае снизился на 39% — с 242 до 147 тыс. кубометров.

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