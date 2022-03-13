Красноярск, , 13:09 — REGNUM За гол объём незаконно заготовленной древесины в Красноярском крае снизился на 39% — с 242 до 147 тысяч кубометров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, этому способствовало усиление лесного надзора.

Незаконно срубленная древесина Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

В частности, штат лесной охраны был увеличен на сто инспекторов, была обновлена материально-техническая база.

«Сейчас у лесных инспекторов современная спецтехника и оборудование — лесопатрульные автомобили, болотоходы, снегоходы, квадроциклы, лодки, камеры фотофиксации, беспилотники», — отметили в правительстве.

В 2022 году парк инспекторов будет пополнен ещё 20 единицами техники.