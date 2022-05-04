Токио, 4 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Запущенный КНДР снаряд, предположительно являющийся баллистической ракетой, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщил представитель японского правительства, передаёт Kahoku News.

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Информации об ущербе из-за пуска ракеты не поступало.

«Ущерб не был подтверждён», — указывает издание.

Как заявил замминистра обороны Японии Макото Оники, высота полёта ракеты Северной Кореи составила 800 километров, дальность полёта — 500 километров.

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Как сообщало ИА REGNUM, о запуске Пхеньяном неопознанного снаряда в направлении Японского моря в 12:10 по местному времени 4 мая сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. Предположительно, это была межконтинентальная баллистическая ракета.

Власти Японии заявили протест в связи с пуском ракеты, произведённым Северной Кореей. Это уже 14-е северокорейское испытание вооружений в 2022 году. Последнее испытание вооружений прошло 16 апреля. Тогда Пхеньян испытывал новую систему тактического управляемого оружия.