Токио, , 08:40 — REGNUM Власти Японии выразили протест КНДР в связи с запуском Северной Кореей баллистической ракеты. Об этом 4 мая сообщил заместитель министра обороны Японии Макото Оники.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, власти КНДР осуществили запуск одной баллистической ракеты, максимальная высота ее полета составила около 800 км, ракета пролетела расстояние в 500 км, упав, предположительно, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

«В связи с этим мы выразили протест КНДР по линии посольства в Пекине», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, неопознанный снаряд, предположительно, баллистическую ракеты, ранее запустила в сторону Японского моря Северная Корея.

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