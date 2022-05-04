Токио, 4 мая 2022, 08:40 — REGNUM Власти Японии выразили протест КНДР в связи с запуском Северной Кореей баллистической ракеты. Об этом 4 мая сообщил заместитель министра обороны Японии Макото Оники.
По его словам, власти КНДР осуществили запуск одной баллистической ракеты, максимальная высота ее полета составила около 800 км, ракета пролетела расстояние в 500 км, упав, предположительно, за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Как сообщало ИА REGNUM, неопознанный снаряд, предположительно, баллистическую ракеты, ранее запустила в сторону Японского моря Северная Корея.
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