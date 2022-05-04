Хабаровск, 4 мая, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Супруги и их дочь избили владелицу приюта для собак в селе Ильинка Хабаровского края из-за затянувшегося конфликта — заявления в полицию написали обе стороны, сообщает РИА Новости.

(сс) Nhandler В приюте для собак

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Известно, что вечером 30 апреля избили женщину на проселочной дороге перед шлагбаумом. Участники инцидента — семья экс-полицейского и местная владелица частного мини-приюта для животных.

Поводом для нападения на женщину стали якобы три щенка, облаявшие автомобиль, в котором находились две женщины и мужчина.

Все трое нападали на женщину, пытались ломать пальцы, при этом мужчина был с палкой, а позже, повалив на землю владелицу приюта, сел на нее.

Отмечается, что проводится проверка. Как удалось выяснить правоохранительным органам, конфликт произошел на фоне затянувшегося спора. Когда люди заезжают, им нужно поднять шлагбаум, а собаки якобы гуляют там, и возникают проблемы из-за них. По этому поводу у соседей претензии друг к другу.

Прокуратура проводит проверку по факту конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 24-летний и 27-летний местные жители признаны виновными (в зависимости от роли каждого) в разбое, убийстве, неправомерном завладении автомобилем, умышленном уничтожении имущества и похищении или повреждении документов.