Казань, , 17:41 — REGNUM В Татарии 24-летний и 27 летний местные жители признаны виновными (в зависимости от роли каждого) в разбое, убийстве, неправомерном завладении автомобилем, умышленном уничтожении имущества и похищении или повреждение документов. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что 20 декабря 2020 года мужчины в состоянии алкогольного опьянения поехали на такси из города Азнакаево в город Бугульму. По приезду между пассажирами и 48-летним таксистом произошла ссора. Когда мужчины отказались платить за проезд, началась драка, во время которой один из пассажиров ударил таксиста ножом. Раненный водитель попытался убежать, но через несколько метров потерял сознание. Злоумышленники похитили из автомобиля все ценное, подожгли его и пытались скрыться. Потерпевший скончался в больнице.

Суд назначил мужчинам наказание в виде 23 и 12 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 апреля в салоне троллейбуса №1 у дома по улице Адоратского в Казани пьяный 24-летний мужчина нанес ножевое ранение в брюшную полость кондуктору. Пострадавшего доставили в больницу.

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