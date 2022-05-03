Москва, 3 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил формировать государственный резерв лекарственных средств, передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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«Давно пора начать формирование государственного резерва лекарственных средств. О нём много говорили ещё в начале пандемии коронавируса. Но воз и ныне там. Необходимо работать на полную ликвидацию и предупреждение дефицита лекарств», — заявил Миронов.

Заблуждения и просчеты в этой важной сфере могут в итоге стоить гражданам России здоровья и жизни, констатировал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что на фоне санкций уже принят ряд мер по лекарственному обеспечению, в частности упрощены ввоз и регистрация препаратов.

«Однако объективные проблемы с импортозамещением и логистикой сохраняются. Сегодня чиновники радостно сообщают, что зарубежные производители не уходят с рынка. А есть гарантии, что они не уйдут завтра? Не пора ли снять розовые очки и работать на опережение?» — рассуждает Миронов.