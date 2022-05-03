Париж, 3 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет 3 мая телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Последний разговор президентов РФ и Франции состоялся 29 марта.

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Ранее в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент Франции заявил, что Париж усилит военную и гуманитарную помощь киевскому режиму.