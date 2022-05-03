Москва, , 12:20 — REGNUM Жители РФ не смогут проголосовать за участников музыкального конкурса «Евровидение», который стартует 10 мая в Турине. Об этом 3 мая сообщили его организаторы.

Евровидение

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«Голосование … возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», — отметил исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло.

В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что РФ не сможет участвовать в конкурсе «Евровидение» в 2022 г. Данное решение принято в связи с «обеспокоенностью организации» по поводу «кризиса на Украине».