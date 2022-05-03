Москва, 3 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обнародованный в СМИ факт преступной деятельности ранее осужденной гражданки Украины Надежды Савченко в 2014 году. Об этом 3 мая сообщили в СК РФ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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В СМИ было опубликовано видео, на котором пленный боевик «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказывает о преступлениях, совершенных военнослужащими батальона, и отдельно говорит об убийстве мирного жителя — специалиста по теплоэлектроцентралям, который направлялся на Луганскую ТЭС.

По словам боевика, в 2014 г. он стал свидетелем того, как участница батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Надежда Савченко остановила автомобиль. Сидевший в машине человек сказал, что он — специалист по теплоэлектроцентралям и едет на Луганскую ТЭС. Савченко созвонилась с кем-то по телефону, мужчину на ТЭС не пропустили, а впоследствии его расстреляли.

Председатель СК России поручил подчиненным проверить обнародованную в СМИ информацию о причастности Н. Савченко к убийству мирного жителя.