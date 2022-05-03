София, 3 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Болгарские промышленники пригрозили выйти на акцию протеста из-за роста цен на газ. Об этом 3 мая заявил исполнительный директор Болгарской федерации промышленных потребителей энергии Ивайло Найденов, передает BNR.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Он призвал правительство страны сохранить цены на нынешнем уровне или снизить их, так как «промышленность не сможет позволить себе газ дороже апрельского».

Ранее стало известно, что Газпром приостановил поставки компании «Булгаргаз» из-за отказа Софии платить в рублях.