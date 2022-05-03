Донецк, 3 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки, с 09:00 2 мая до 09:00 3 мая, на территории Донецкой Народной Республики медпомощь получили 2 мирных жителя, раненых в результате обстрелов ВФУ, сообщает Минздрав ДНР.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 393 человека, включая 59 детей.

В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.