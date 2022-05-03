Загреб, , 09:28 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предупредил о подорожании дизтоплива и бензина из-за санкций против России.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Из-за всех этих перебоев министр Филипович находится на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе. Разговаривают о поисках совместного ответа на рост цен энергоносителей. Завтра бензин «евросупер 95» будет 12,63 куны (1,68 евро), евродизель — 13,28 куны (1,77 евро), солярка — 9,39 куны (1,25 евро) за 1 литр», — отметил он.

Несмотря на принятые правительством ограничения, в Хорватии цены на бензин и дизтопливо вновь выросли 26 апреля.