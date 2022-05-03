Донецк, 3 мая 2022, 09:24 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив свыше 120 боеприпасов. Об этом 3 мая сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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За минувшие сутки, с 08:00 2 мая до 08:00 3 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 393 человека, включая 59 детей.

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