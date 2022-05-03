Донецк, 3 мая 2022, 07:46 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм. Об этом 3 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:29 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Еленовке 6 снарядов.
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