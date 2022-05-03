Москва, , 07:30 — REGNUM СК РФ расследует уголовное дело по факту разработки биооружия массового поражения на Украине. Об этом 3 мая заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Sledcom.ru

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Финансирование и контроль за этим процессом осуществлялись Минобороны США, а также иными связанными с ним организациями, отметил он в интервью RT.

«Анализ полученных документов позволил определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в т.ч. представителей Минобороны США и американских компаний-подрядчиков», — добавил он.

Как установлено следствием, с 2005 г. объем финансирования США программ на Украине составил более $224 млн.

Результаты исследований были вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом военной спецоперации, добавил он.