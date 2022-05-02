Донецк, 2 мая, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Украинские националисты, «окопавшиеся» на «Азовстали» в Мариуполе, сорвали режим тишины. Об этом 2 мая сообщил РИА Новости представитель внутренних войск МВД Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Украинская сторона начала нарушать (в районе «Азовстали») режим тишины, — сказал источник. — Пришлось принимать ответные действия».

По словам собеседника агентства, украинские силовики боятся ответственности за свои преступления.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что из Мариуполя в Безыменное в течение дня 2 мая эвакуировали еще более 200 беженцев.