Москва, , 20:40 — REGNUM Четыре пусковые установки С-300 на Украине уничтожили Вооруженные силы (ВС) России. Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

ВС РФ Mil.ru

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«В Днепропетровской области в районе населенного пункта Покровское уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, — отметил он. — Также в районе населенного пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения».

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что украинские боевики территориальной обороны проводят в Николаеве карательные рейды.