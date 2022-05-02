Донецк, 2 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Старомихайловке 10 мин. Об этом 2 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:55 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 10 мин калибра 82 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой снаряды калибра 122 мм.