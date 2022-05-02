Варшава, 2 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Польша передала Украине новую партию военной техники. Об этом 2 мая пишет издание Вышеградской группы visegrad24.

Польша

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Так, польская сторона передала 232 танка Т-72М1, кроме того — реактивные системы залпового огня (РСЗО), переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), беспилотники и самоходные гаубицы.

Польша стала второй страной после США, которая оказала Украине наибольшую военную помощь, отмечает издание.