Эрдоган заявил, что проведет переговоры с Путиным на этой неделе
Анкара, 2 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе.
Kremlin.ru
Реджеп Тайип Эрдоган
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«На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным», — отметил он.
Также он выразил надежду, что в Стамбуле или Анкаре будут предприняты конкретные шаги по урегулированию на Украине.