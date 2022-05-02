Анкара, 2 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

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«На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным», — отметил он.

Также он выразил надежду, что в Стамбуле или Анкаре будут предприняты конкретные шаги по урегулированию на Украине.