Донецк, , 08:07 — REGNUM В результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике обесточены 56 трансформаторных подстанций и 4 391 бытовой абонент, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

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Ранее сообщалось, что силы Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток уничтожили более 20 украинских националистов.

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