Мариуполь, ДНР, , 07:24 — REGNUM Военные ВСУ говорили, что на заводе «Азовсталь» (Мариуполь) находится генерал из числа наемников, который на связи с Владимиром Зеленским. Об этом рассказала сотрудница предприятия Наталья Усманова, эвакуированная 1 мая с завода.

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«Военные … говорили, что «у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он «азовец» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он вроде бы как из наемников и лично на связи с Зеленским», — передает ее слова РИА Новости.

1 мая Минобороны РФ сообщило об эвакуации 80 гражданских лиц, которые удерживались ВСУ, с территории завода «Азовсталь». Среди них — в том числе женщины и дети.