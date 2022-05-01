Донецк, , 14:00 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую. Об этом 1 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:43 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 ракеты из БМ21 «Град»; ️13:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 мины калибром 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов».

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