Донецк, , 12:56 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 1 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ21 Град», — отмечается в сообщении.

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