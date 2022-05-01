Донецк, , 10:50 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ выпустили более 100 снарядов и мин по территории ДНР, в том числе из «Градов». Об этом 1 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:30 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️09:50 — н.п. Новгородское — н.п. Озеряновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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