Донецк, , 10:09 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку. Об этом 1 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:30 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️09:50 — н.п. Новгородское — н.п. Озеряновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 12 раз обстреляли ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли ДНР 12 раз за сутки