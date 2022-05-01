Донецк, , 09:44 — REGNUM 3 школы, 2 детсада, более 4,6 тыс. бытовых абонентов обесточено в Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом 1 мая сообщает министерство угля и энергетики ДНР.

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«В Ясиноватой в результате очередного обстрела обесточено 19 ТП, три школы, 2 детских сада, 4 тыс. 639 бытовых абонентов», — отмечается в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.