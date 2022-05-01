Донецк, , 08:28 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 1 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ21 Град», — отмечается в сообщении.

Ранее населенные пункты Докучаевск и Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).

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