Лондон, 1 мая 2022, 04:16 — REGNUM Власти Великобритании утверждают, что Россия использует «фабрику троллей» для распространения дезинформации о происходящем на Украине. Об этом говорится в заявлении британского МИД.

Лиз Трасс
Лиз Трасс
Policy Exchange

Британское внешнеполитическое ведомство ссылается на исследование экспертов, получавших финансирование от Лондона. Итоги их работы не были официально опубликованы.

«Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фермам троллей вторгнуться в наши онлайн-пространства со своей ложью», — приводит Reuters слова главы МИД Британии Лиз Трасс.

В ведомстве полагают, что для вербовки и координации новых участников «фабрики троллей» в России используют Telegram. Эти люди затем распространяют комментарии в поддержку российского руководства и действий Москвы.

Указано также, что «тролли» атакуют иностранных министров и лидеров стран.

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