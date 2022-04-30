Москва, 30 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Линия Запада по ведению прокси-войн против России чревата серьёзными последствиями, предупредил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Bernt Rostad Здание МИД России (фрагмент)

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По его словам, страны Запада открыто выбрали стратегию ведения прокси-войны с РФ.

«Подобное балансирование на грани чревато самыми серьезными последствиями», — отметил он в интервью ТАСС.

Планы оборонного партнерства США, Австралии, Великобритании сфере гиперзвукового оружия вызывают вопросы о задачах развертывания данных систем, добавил он.