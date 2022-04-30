В ФРГ распространили петицию против поставок Украине тяжелого оружия
Берлин, 30 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Более 50 тыс. человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять Украине тяжелое вооружение.
Олаф Косинский
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
«Надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и не будете больше поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно», — отмечается в тексте петиции на портале Change.org.
В петиции отметили, что Шольц до последнего времени тщательно обдумывал риски.