Берлин, 30 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Более 50 тыс. человек подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять Украине тяжелое вооружение.

Олаф Косинский Канцлер ФРГ Олаф Шольц

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«Надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и не будете больше поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно», — отмечается в тексте петиции на портале Change.org.

В петиции отметили, что Шольц до последнего времени тщательно обдумывал риски.